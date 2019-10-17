МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которой ФАС России не разрешила купить Brunswick Rail, решила изменить конструкцию сделки, чтобы снять претензии регулятора, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, предполагается, что ГТЛК купит Brunswick Rail и сразу же продаст 50% стратегическому партнеру, которым может стать группа компаний "Фрейт Вилладж Ру" (Freight Village Ru), реализующая проекты крупных мультимодальных производственно-логистических центров.

"В ГТЛК сейчас разрабатывают вариант с привлечением в эту сделку стратегического инвестора на 50% Brunswick, чтобы снять возражения ФАС", — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. В ГТЛК и Brunswick отказались от комментариев. Также не удалось получить комментариев в "Фрейт Вилладж Ру".

"Интерес к Freight Village объясним. Это крупный игрок, обеспеченный контрактами. Маржинальность бизнеса операционной аренды выше финансового лизинга. У ГТЛК с Freight Village установлены прочные партнерские отношения, в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках исполнения которого, очевидно, реализуется данная сделка", — говорит источник издания на логистическом рынке.

ФАС в конце июня сообщила, что отказала ГТЛК в ходатайстве о покупке Brunswick Rail.

"Коммерсант" в ноябре прошлого года писал, что ГТЛК планирует купить Первую тяжеловесную компанию (ПТК) и Brunswick Rail в общей сложности за 90 миллиардов рублей и создать собственного железнодорожного оператора. В марте текущего года газета писала, что ГТЛК временно отказалась от этой идеи, а в июне сообщалось, что компания планирует купить Brunswick Rail за 24-29,8 миллиарда рублей и создать собственного железнодорожного оператора. Глава ГТЛК Сергей Храмагин в июне говорил РИА Новости, что компания прорабатывает возможность создания железнодорожного оператора, но решение пока не принято.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. В парке ГТЛК на конец первого квартала 2019 года 253 единицы различных воздушных судов, 75 тысяч грузовых вагонов и 99 единиц водного транспорта.