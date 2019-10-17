МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ не поддержал просьбу Минтранса и госкомпании "Автодор" о выделении 44 миллиардов рублей на строительство путепроводов, эстакад и развязок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, которые не были предусмотрены первоначальным проектом, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников, представителей Минтранса и Минфина и председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко.

Речь, в частности, идет о прокладке отрезка ЦКАД между трассами М10 и М11, строительстве обхода деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, переносе газопроводов и нефтепроводов, пишет издание.

По данным газеты, отрезок ЦКАД между трассами М10 и М11 будет стоить около 20 миллиардов рублей, еще 7,5 миллиарда рублей нужно на строительство обхода деревни Малые Вяземы, 5 миллиардов рублей — на перенос газопроводов и нефтепроводов на юге ЦКАД, 1,8 миллиарда рублей — на строительство развязки ЦКАД с Волоколамским шоссе. Таким образом, в общей сложности нужно 44 миллиарда рублей.

"Расходы на эти цели в бюджете действительно не предусмотрены. "Узкие места" остаются в перечне объектов, которые требуют поиска денег", — сказал Петушенко. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.

Представитель Минфина заявил изданию, что в октябре 2018 года президент РФ поручил принять меры "по недопущению увеличения стоимости ЦКАД". Выделения средств, запрошенных Минтрансом, на данный момент не предполагается, сказал источник, знакомый с ситуацией. Еще один источник издания говорит, что решение не выделять Минтрансу РФ дополнительных денег принимала трехсторонняя бюджетная комиссия, возглавляемая первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым.

"Задача найти деньги в любом случае стоит. Во-первых, есть поручение президента от октября 2018 года по ликвидации "узких мест"… Во-вторых, если мы не ликвидируем эти места, то эффективность от ЦКАД будет низкой — будем стоять в пробках на пятом участке", — говорит глава "Автодора".

По словам члена общественного совета при минтрансе Московской области Андрея Мухортикова, за счет относительно небольших вложений ЦКАД будет выполнять свою функцию гораздо эффективнее, разгрузив МКАД и ряд магистралей, тогда как "экономия, наоборот, приведет к серьезным транспортным последствиям". "Можно посоветовать Минфину не жадничать и сумму выделить. Тем более что в общем масштабе проекта она не такая большая", — говорит он.

ЦКАД пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Строительство дороги началось в 2014 году. Сроки завершения строительства переносились несколько раз, последний дедлайн — 2020 год. Текущая стоимость проекта автомагистрали — 313 миллиардов рублей.