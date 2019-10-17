МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в третьем квартале 2019 года увеличила чистую розничную выручку на 12,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 420,712 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Продажи сети "Пятерочка" в третьем квартале выросли на 13,4% и составили 337,778 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" — на 18%, до 62,818 миллиарда рублей. Выручка гипермаркетов "Карусель" снизилась на 2,6% и составила 20,116 миллиарда рублей.

В январе-сентябре X5 Retail Group увеличила чистую розничную выручку на 14,2% — до 1,26 триллиона рублей.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 15 752. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.