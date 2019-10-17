МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Алроса" за 9 месяцев 2019 года увеличила добычу алмазов на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 29,7 миллиона карат, следует из сообщения компании.

Продажи алмазов группы "Алроса" (не включая продажи бриллиантов) в январе-сентябре составили 25,3 миллиона карат (минус 13% в годовом выражении). Запасы на конец сентября составили 21,7 миллиона карат.

В третьем квартале добыча алмазов по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 24%, до 12,1 миллиона карат.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 2018 года компания сократила добычу алмазов на 7%, до 36,7 миллиона карат.