МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Окончательной суммы компенсации авиакомпаниям из-за роста стоимости керосина пока нет, Минтранс РФ предлагает компенсировать 23,5 миллиарда рублей, эта сумма может увеличиться, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году.

"Мы изучили, рассчитали, внесли в правительство, сейчас этот процесс идёт с изучением как финансово-экономическим блоком правительства, так и нами, экспертами, сейчас ищутся некие возможные решения, кстати говоря, и по цифрам тоже. Нам необходимо доказывать ее обоснованность, окончательной цифры пока нет. Предложения были разные, мы предлагали компенсировать 23,5 миллиарда, но сейчас же время движется, изменились сроки, инфляция. Поэтому, возможно, эта цифра несколько увеличится — вопрос расчётов", — сказал Юрчик.

Он добавил, что сумма компенсаций должна быть рассчитана и подтверждена соответствующими выводами и документами.

"Мы такую работу в свое время провели и пришли к выводу, что из-за повышения, резкого скачка более чем на 30% керосина в конце 2017-2018 годов, это привело к большим потерям авиакомпаний. Они существуют на очень жёстком конкурентном рынке, поэтому они, с одной стороны, ограничены платежеспособным спросом населения, который находится на определённом уровне, а с другой стороны, они конкуренцией на рынке ограничены", — сказал Юрчик.

"Поэтому они не могут произвольно и быстро компенсировать эти цены в связи с этими проблемами. Поэтому мы посчитали нужным предложить правительству в связи с социально важными задачами, выполняемыми авиацией, в том числе, по обязанности страны и полётами на Дальнем Востоке, часть этих потерь от скачка топлива компенсировать", — добавил он.