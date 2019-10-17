МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Генпрокуратура России начала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Накануне авиаперевозчик сообщил, что с 28 октября цены на перелеты в Россию из-за границы вырастут на 25 евро. Компания объясняла это необходимостью включить в тариф стоимость регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах во исполнение решения Мосгорсуда.

"По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура … проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании "Победа"", — сказал Куренной.

По его словам, прокуратура ранее обнаружила нарушения в "Победе" после жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах, после чего был подан иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.

"В ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования", — подчеркнул Куренной.