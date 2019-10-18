МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Немецкий ритейлер электроники Ceconomy AG объявил о назначении временного генерального директора компании – этот пост занял член наблюдательного совета компании Бернхард Дюттманн (Bernhard Duttmann).

"На внеочередном заседании наблюдательный совет Ceconomy и генеральный директор Йорн Вернер (Jorn Werner) решили расстаться по взаимному согласию. Решение вступает в силу немедленно. В то же время наблюдательный совет назначил Бернхарда Дюттманна, члена наблюдательного совета, на должность генерального директора сроком на 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Вернер пробыл на посту гендиректора компании чуть больше семи месяцев — он вступил в должность 1 марта. Год назад, в октябре 2018 года, Ceconomy объявила об уходе с должности бывшего главы компании Питера Хааса (Pieter Haas).

"Мы хотели бы поблагодарить господина Вернера за его приверженность и проделанную им работу. Он играл активную роль в стратегическом развитии компании. Однако в том, что касается управления компанией, его взгляды расходятся с мнением наблюдательного совета, так что расставание является логическим шагом", — сказал председатель наблюдательного совета Юрген Фитчен (Jurgen Fitschen).

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro. Штат Ceconomy составляет более 58 тысяч человек.