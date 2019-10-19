МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Сообщивший о якобы взрывном устройстве на борту самолета из Улан-Удэ оказался опоздавшим пассажиром, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Smartavia (бывшая "Нордавиа").

Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.

"Сегодня в 8:20 мск на номер 112 в Улан-Удэ поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в 7:30 по маршруту Улан-Удэ — Москва. При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас самолет готовится совершить посадку в аэропорту Красноярска для дополнительной проверки.

"На борту 141 пассажир", — добавили в пресс-службе.