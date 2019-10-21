МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) ведет переговоры с ВЭБом по покупке у госкорпорации требований к одному из крупнейших в РФ производителей индейки — "Евродону", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Россельхозбанк в настоящее время ведет переговоры о покупке на группу банка требований ВЭБ.РФ к группе компаний "Евродон" в целях последующего возобновления деятельности по производству мяса индейки на имущественных активах компаний, входящих в группу компаний "Евродон", — сказали в РСХБ.

"Евродон" — один из крупнейших российских производителей индейки. ВЭБ является кредитором и совладельцем "Евродона" с февраля 2016 года. В марте появилась информация о возможной покупке группой "Черкизово" "Евродона". В частности, РИА Новости об интересе "Черкизово" к активу сообщил источник, знакомый с ситуацией. В свою очередь, представитель ВЭБа сказал агентству, что консультанты завершают подготовку оценки стоимости предприятий ГК "Евродон", имеется несколько предложений по покупке актива.

В июне первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью агентству говорил, что три компании претендуют на покупку "Евродона", и к концу июня они планируют подать свои оферты.