МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Подавляющее большинство международных инвесторов (91%) считают Россию стратегическим рынком и планируют развивать свой бизнес в РФ, а 85% ожидают роста показателей в ближайшие три года, показало исследование EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ (КСИИ) при поддержке Минэкономразвития, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В июле-августе 2019 года были опрошены 95 иностранных компаний, в том числе 53 компании, входящие в состав КСИИ. Участники опроса представляют все сектора экономики. В среднем эти компании работают в России 28 лет. Средняя выручка участников исследования по РФ составила 745 миллионов долларов в 2018 году, для компаний-членов КСИИ этот показатель превышает 1,05 миллиарда долларов.

"Согласно результатам исследования, 91% участников опроса называют Россию стратегическим рынком, 85% опрошенных компаний ждут роста бизнеса в России в ближайшие три года, но предполагают, что он будет медленным. Быстрый рост ожидают компании медицинского и фармацевтического сектора (44%), строительной и инженерной отрасли (40%), энергетики (36%)", — пишут авторы исследования.

Росту российского бизнеса помогут проекты в нескольких приоритетных направлениях, включая вывод новых продуктов и услуг на российский рынок (это планируют 49% всех компаний), расширение производства (40%), увеличение инвестиций в логистику (13%). "Иностранные компании продолжат инвестировать в Россию: участники опроса рассчитывают вложить в страну 6,5 миллиарда долларов в 2019 году. Почти половина этой суммы (44%) приходится на компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, проекты которых самые капиталоемкие. По части планируемого роста лидирует Азия: 41% азиатских компаний собираются увеличить инвестиции в 2019 году, среди европейских и американских компаний такие планы есть у 29%", — сказано в исследовании.

Кроме того, 61% компаний отмечает улучшение делового климата и позитивно оценивает усилия государства по его развитию. Среди наиболее привлекательных регионов инвесторы называют Москву и область, другие центральные регионы и Северо-Запад страны. Интерес к регионам Дальнего Востока отмечается среди ресурсодобывающих компаний и азиатских инвесторов. Среди тех, кто выбирает новый регион для развития, самый важный фактор — налоговые условия и льготы, так считают 58% компаний. Возможность прямого диалога с региональной властью отметили 53% компаний.