МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Одна из самых крупных традиционных онлайн-распродаж в году — "Черная пятница" — пройдет в России с 28 ноября по 1 декабря, следует из данных организаторов мероприятия.

В Америке "Черная пятница" следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 29 ноября, в России она стартует в тот же день. Однако ряд ритейлеров обычно в маркетинговых целях запускают распродажи раньше обычного и даже устраивают "черный ноябрь".

В России "Черная пятница" традиционно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй".

Как рассказали в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы", работающей на площадке b-friday.com, в акции примут участие не менее 100 российских и зарубежных интернет-компаний. Участие в акции уже подтвердили Ozon, Wildberries, "М.Видео", "Эльдорадо", "Техпорт", сеть отелей Azimut Hotels, онлайн-гипермаркет "О'кей" и другие компании.

В прошлую "Черную пятницу", по оценкам АКИТ, было оформлено онлайн-заказов более чем на 17,4 миллиарда рублей. "Эксперты не исключают, что в этом году рекорд будет побит", — отметили в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы".

Как сообщают организаторы, в акции будут участвовать товары следующих категорий: бытовая техника и электроника, одежда, косметика, ювелирные украшения, продукты, спорттовары, товары для детей и товары для дома и ремонта, сервисы онлайн доставки еды, путешествия и т.д.

"Черная пятница" актуальна для продуктов, которые распространяются не только в ритейле, но и онлайн, рассказала "Прайм" операционный директор "Столото" Варвара Басанович. "Например, 46% билетов государственных лотерей продаются через электронную коммерцию. В прошлом году мы успешно приняли участие в акции, снизив на три дня стоимость трех быстрых государственных лотерей", — отметила она.

Подобные акции по снижению стоимости, прежде всего, позволяют привлекать новую аудиторию. Для новичков это отличная возможность познакомиться с лотереями: билет дает шанс выиграть миллионы, а стоит не дороже стакана кофе. Для старых участников выгода тоже очевидна: можно купить больше билетов, чем обычно, тем самым увеличив свои шансы на выигрыш суперприза, говорит эксперт.

"При этом мы доказали, что в дни распродаж можно не только тратить деньги, но и выигрывать. Так, за время акции выигрышными оказались 270 139 билетов. Общая сумма выигрышей составила 57 133 489 рублей. А двое участников стали лотерейными миллионерами. Житель Новокузнецка по итогам 136432-го тиража "Рапидо" выиграл 4 451 171 рубль. Он потратил на билет всего 50 рублей. А москвич купил билет на 109 855-й тираж лотереи "12/24" всего за 30 рублей и стал обладателем внушительной суммы — 8 023 921 рубля", — заключила Басанович.