МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. РЖД детализировали проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву, общая стоимость проекта составит 2,3 триллиона рублей, часть средств компания ожидает из бюджета в виде капитальных грантов концессионеру и займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения холдинга, направленные в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.

Как пишет издание, РЖД предлагают включить ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение". По расчетам компании, общая стоимость ВСМ оценивается в 2,295 триллиона рублей. Так, 1,59 триллиона рублей необходимо на участок Петербург-Москва протяженностью 659 километров, 530 миллиардов рублей — Москва-Нижний Новгород протяженностью 421 километр, еще 30,6 миллиарда рублей составят затраты на проектирование петербуржского участка.

По данным издания, 1,695 триллиона рублей из суммарных затрат — это внебюджетные инвестиции (преимущественно инвестпрограмма РЖД), еще 600 миллиардов рублей должен предоставить федеральный бюджет.

Помимо капитального гранта по 200 миллиардов рублей на каждый из двух участков и займа из средств ФНБ по ставке "инфляция + 1%" на 200 миллиардов рублей, с Минфином обсуждается возможность субсидирования купона по зеленым облигациям на 275 миллиардов рублей, которые РЖД планируют выпустить для финансирования участка Петербург-Москва. Общая сумма этой субсидии до 2049 года оценивается в 347 миллиардов рублей, и в 600 миллиардов рублей она не входит, пишет газета. Операционные расходы ВСМ оцениваются в 47,2 миллиарда рублей в год. В Минфине не ответили на запрос издания.

Представитель вице-премьера Акимова подтвердил, что в аппарате знакомы с предложениями РЖД, и они направлены на проработку в заинтересованные ведомства, пишет газета. В Минтрансе России также подтвердили, что поступившие предложения находятся на рассмотрении. В РЖД отказались от комментариев.