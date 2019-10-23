ЕРЕВАН, 23 окт — ПРАЙМ. Работники Гюмрийского депо Южно-Кавказской железной дороги ("дочка" РЖД) объявили забастовку, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян.

"В Гюмрийском локомотивном депо не работают все бригады со вчерашнего дня. Требуют повышения зарплаты на 30%", — сказал Грдзелян. Другие подробности не сообщаются.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в 2008 году на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.