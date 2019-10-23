МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ в январе-сентябре 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 4,2 раза, до 45,56 миллиарда рублей, говорится в сообщении стивидорной компании.

НМТП в конце апреля закрыл сделку по продаже Новороссийского зернового терминала (НЗТ) банку ВТБ в лице "Деметра 1" за 547,8 миллиона долларов.

Выручка за отчетный период выросла на 0,5%, до 21,37 миллиарда рублей.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.