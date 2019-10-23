МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, за первые три квартала 2019 года упала в 19 раз, до 374 миллионов долларов против прошлогоднего значения в более чем 7 миллиардов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,66 доллара против 11,95 доллара за аналогичный период 2018 года. Выручка Boeing сократилась на 19,4%, составив 58,648 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала Boeing зафиксировал чистую прибыль в 1,167 миллиарда долларов, что в 2,3 раза меньше показателя за прошлой год. Разводненная прибыль на акцию составила 2,05 доллара против 4,07 доллара за третий квартал 2018 года, скорректированная прибыль — 1,45 доллара на акцию при прогнозе в 2,07 доллара.

Квартальная выручка в годовом исчислении опустилась на 20%, до 19,98 миллиарда долларов, при этом аналитики ожидали снижения до 19,61 миллиарда. Выручка подразделения коммерческих самолетов сократилась в третьем квартале в 1,7 раза, до 8,249 миллиарда долларов, при этом прогноз предполагал показатель на уровне в 7,78 миллиарда.

Компания указывает, что негативное влияние на финансовые показатели связано с ситуацией вокруг самолетов 737 MAX. Их полеты были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.