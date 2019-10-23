ЛОНДОН, 23 окт — ПРАЙМ. X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", ожидает роста своей доли на рынке продовольственного ритейла в России до порядка 20% в 2029 году, говорится в презентации компании в рамках дня инвестора.

По оценке ритейлера, сейчас доля X5 на рынке составляет 11,6%. "Где мы себя видим через 10 лет — первое: мы должны занимать не менее 20% рынка продуктовой розницы, Like-for-like должен быть существенно выше всех наших конкурентов", — сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, выступая в рамках дня инвестора.