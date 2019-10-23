ЛОНДОН, 23 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в 2020 году планирует открыть до 2 тысяч магазинов без учета закрытий, говорится в презентации компании в рамках Дня инвестора.

В 2017 году X5 Retail Group открыла 2,934 тысячи магазинов, в 2018 году — 2,31 тысячи. В своем годовом отчете по итогам прошлого года компания указывала, что в 2019 году планирует открыть порядка 1,8 тысячи магазинов (с учетом закрытий). Общее количество магазинов ритейлера на 30 сентября достигло 15 752 тысячи.