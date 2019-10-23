ЛОНДОН, 23 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", ожидает, что ее рентабельность по EBITDA по итогам 2019 года превысит 7%, сообщила журналистам финансовый директор ритейлера Светлана Демяшкевич.

"Да, мы ожидаем 7% плюс, как мы и закладывали в бюджете", — сказала Демяшкевич в кулуарах дня инвестора X5 в Лондоне.

Рентабельность X5 Retail Group по EBITDA в третьем квартале 2019 года составила 6,8%, за девять месяцев текущего года — 7,4%, рентабельность по скорректированной EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений, а также единовременного эффекта трансформации "Карусели") — 7,1% и 7,6% соответственно.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Количество магазинов компании на конец сентября текущего года достигло 15 752. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.