МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. РЖД разработали концепцию новой тарифной модели грузовых перевозок, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на главу департамента методологии тарифообразования РЖД Владимира Варгунина.

Как пишет газета, РЖД прорабатывают переход на индивидуальные тарифы для конкретных маршрутов и клиентов вместо сегодняшнего ориентирования на среднесетевую себестоимость. Кроме того, планируется ввести приоритетный пропуск грузов и инвестиционные тарифы, а сам тариф привязать не столько к типу груза в вагоне, сколько к техническим параметрам вагона.

Ранее в интервью газете глава РЖД Олег Белозеров говорил, что новая тарифная модель будет работать по принципу калькулятора, автоматически рассчитывающего тариф на перевозку конкретного груза по конкретному маршруту с учетом дополнительных потребностей клиента.

"Основные составляющие новой системы: индивидуальные тарифные решения для конкретного клиента и маршрута, формирование тарифов на основании технических характеристик вагона, а не груза в нем, единая потонно-повагонная тарификация (сейчас — 120 тарифных схем с потонной, повагонной и потонно-повагонной моделью, а будет всего 43), полная унификация тарифа на порожний пробег (сейчас он унифицирован только на полувагоны и платформы, а будет и на крытые вагоны)", — пишет газета.

Отмечается, что новая модель заработает не раньше 2026 года. В РЖД дополнительных комментариев не дали.