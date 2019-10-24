МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам первого квартала 2019-2010 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла в годовом выражении на 21% и составила 10,678 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,38 доллара против 1,14 доллара за аналогичный период прошлого фингода. Выручка увеличилась на 14% — до 33,055 миллиарда долларов.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца поднялась на 27% к прошлому году, до 10,845 миллиарда долларов при прогнозе в 10,42 миллиарда. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 13% в годовом выражении, до 11,077 миллиарда долларов, аналитики ожидали рост только до 10,85 миллиарда.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.