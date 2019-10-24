МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Журнал Forbes снова поместил президента компании Inteco Management Елену Батурину на первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России в 2019 году, оценив ее состояние в 1,2 миллиарда долларов.

Основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вновь заняла второе место с состоянием в миллиард долларов. В рейтинге богатейших российских женщин впервые в истории оказалось сразу две обладательницы миллиардного состояния, отмечает издание. Тройку лидеров замыкает частный инвестор Татьяна Ковальчук, супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, с состоянием в 600 миллионов долларов. Она стала единственным новичком рейтинга 25 богатейших женщин России в этом году.

Елена Рыболовлева, впервые вошедшая в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, в новом рейтинге оказалась на четвертом месте, журнал оценил ее состояние в 600 миллионов долларов. За ней следует акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (550 миллионов долларов).

На шестое место рейтинга журнал поместил дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилию Ротенберг с капиталом в 500 миллионов долларов. За ней следует зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова (460 миллионов долларов).

Восьмое место в рейтинге заняла совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (425 миллионов долларов), девятое место — бывшая жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева — Лидия Михайлова (415 миллионов долларов). Замыкает ТОП-10 Евгения Гурьева (390 миллионов долларов), которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро".

По оценке журнала, совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что приводимая оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.