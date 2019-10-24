МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Группа "Дикси", крупный российский ритейлер, назначила трех новых топ-менеджеров, говорится в сообщении "Дикси".

"Первым вице-президентом с подчинением главному исполнительному директору назначен Александр Дедегкаев. В зону ответственности Александра будут входить вопросы формирования стратегического плана развития компании, организация эффективной деятельности функций планирования, управления персоналом, логистики и эксплуатации объектов недвижимости", — говорится в релизе.

Компания отмечает, что до назначения топ-менеджер занимал должность директора по управлению цепочками поставок в Х5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", а с 1996 по 2014 год он являлся вице-президентом по операционной деятельности пивоваренной компании "Балтика".

Вице-президентом по финансам "Дикси" назначен Александр Огнев. Он будет отвечать за вопросы организации финансовой функции и обеспечения общей финансовой культуры, повышения эффективности финансового контроля и общей прозрачности, управляемости бизнеса. До прихода в "Дикси" он занимал должность финансового директора группы "Мегаполис" (группа имеет общих совладельцем с ритейлером), ранее — различные позиции в PricewaterhouseCoopers и Х5.

В свою очередь вице-президентом по правовым вопросам станет Александр Бродягин, он будет отвечать за вопросы обеспечения правовой деятельности, организацию эффективного взаимодействия с инвесторами, акционерами и другими компаниями, входящими в состав DKBR Mega Retail Group Limited (холдинговая компания объединенных сетей "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое"), курирование блока связей с общественностью и СМИ.

До своего Бродягин занимал пост вице-президента по правовым вопросам группы "Мегаполис". Во вторник "Дикси" сообщила о назначении на должность главного исполнительного директора ритейлера Игоря Плетнева, который ранее занимал должность директора по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group.