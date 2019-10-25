МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам девяти месяцев 2019 года поднялась на 18% в годовом выражении и достигла 8,32 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 16,53 доллара против 14,1 доллара в аналогичном периоде 2018 года. Выручка от продаж выросла на 20% — до 193,086 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon сократилась на 26% в годовом выражении — до 2,134 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 4,23 доллара против 5,75 доллара в третьем квартале 2018 года. Выручка от продаж выросла на 24% — до 69,981 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2019 года компания ожидает роста продаж на 11-20% в годовом выражении, до 80-86,5 миллиарда долларов, отмечая также возможное негативное влияние от изменения курсов валют, которое оценивается в 0,8%. Эксперты ожидали, что прогноз составит 87,4 миллиарда долларов.

На электронных торгах после закрытия основной торговой сессии акции Amazon дешевеют на 6,75%.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2019 года штат компании составил 750 тысячи человек.