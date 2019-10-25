МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev за январь-сентябрь 2019 года поднялась в годовом выражении в 1,5 раза и составила 7,125 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию показатель составил 3,59 доллара против 2,45 доллара годом ранее. Выручка снизилась на 0,6% — до 38,994 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за третий квартал поднялась к уровню прошлого года в 1,6 раза и достигла отметки в 2,412 миллиарда долларов. Прибыль на акцию при этом выросла до 1,22 доллара с 0,77 доллара. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 2%, до 13,172 миллиарда долларов, органический рост составил 2,7%.

Показатель EBITDA за третий квартал к прошлому году почти не изменился, сохранившись на уровне в 5,3 миллиарда долларов, аналитики ожидали роста индикатора на 3%. В текущем году компания ожидает "умеренного роста" EBITDA из-за трудностей, с которыми компания столкнулась в третьем квартале и которые, как ожидается, продолжатся и в четвертом. Объем продаж пива компания в третьем квартале сократила на 0,8% — до 143,4 миллиона гектолитров. За девять месяцев показатель почти не изменился, оставшись на отметке около 419,5 миллиона гектолитров.

Среди негативных факторов для показателей компания отметила рост цен в Южной Корее и Бразилии, что привело к снижению объемов продаж, а также ослабление потребительского спроса из-за сложных макроэкономических условий.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.