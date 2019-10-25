МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. богатейший человек в мире — генеральный директор компании Amazon Джефф Безос — за последние сутки потерял порядка $7 млрд, передает CNBC.

Поясняется, что накануне, 24 октября, компания отчиталась о прибыли за третий квартал. Результаты Amazon разочаровали инвесторов, из-за чего акции компании на бирже упали на 6,6%.

Безосу принадлежат 57,6 млн акций Amazon. Такое падение цен на рынке означает, что он потерял $6,9 млрд.

Если котировки Amazon продолжат снижение, то Безос может потерять звание самого богатого человека в мире. Таким образом, на первом месте окажется Билл Гейтс, который сейчас второй.

На момент подсчетов состояние Безоса было оценено в $111 млрд, Гейтса — в $107 млрд.