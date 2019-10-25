МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует создание Объединенного зернового терминала (ОЗТ) на базе существующих терминалов ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) и ООО "Новороссийский зерновой терминал" (НЗТ), сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе компании.

"В рамках подготовки новой стратегии развития компании на период 2020-2024 годов АО "ОЗК" разработало концепцию Объединенного зернового терминала – на базе объединения и реконструкции существующих зерновых терминалов ПАО "НКХП" и ООО "НЗТ", — сказали в пресс-службе.

Реконструкция перевалочных мощностей этих терминалов позволит нарастить суммарную мощность перевалки к 2024 году с текущих 13,1 миллиона тонн до 25 миллионов тонн, а мощность единовременного хранения – с 370 тысяч тонн до 870 тысяч тонн.

"Такое увеличение емкостей хранения позволит существенно нарастить номенклатуру продукции для работы на терминале, а также обеспечит возможность работать с нишевыми культурами — зернобобовые, масличные и т.п., — и формировать специальные судовые партии под заказ", — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, наращивание мощности перевалки обеспечит сокращение комплексной ставки за перевалку за счет высокой операционной эффективности и экономии благодаря эффекту масштаба, что станет вкладом в повышение конкурентоспособности российского зерна на мировых рынках, подчеркнули в пресс-службе.

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Компания является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК. ВТБ в феврале получил от группы "Сумма" 50% минус 1 акцию ОЗК.

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре рассказал о планах группы по созданию и развитию объединенного зернового холдинга, который группа хочет создать для повышения конкуренции и улучшения инфраструктуры. Он также сообщал, что ВТБ хочет принять участие в приватизации ОЗК, а также планирует приобрести 50% в зерновом терминале в Тамани. ВТБ принадлежит Новороссийский зерновой терминал и доли в Объединенной зерновой компании, Новороссийском комбинате хлебопродуктов, железнодорожном холдинге "Рустранском" и зерновом трейдере "Мирогрупп Ресурсы".