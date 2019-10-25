МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Глава и основатель Amazon Джефф Безос перестал быть богатейшим человеком в мире после публикации слабого финансового отчета компании, в результате Безос потерял 7 миллиардов долларов и уступил первое место основателю Microsoft Биллу Гейтсу, говорится в сообщении Forbes. Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

После закрытия рынков США в четверг Amazon опубликовал отчет за третий квартал, в котором компания сообщила о снижении чистой прибыли за три отчетных месяца на 26%, до 2,1 миллиарда долларов. Кроме того, прогноз компании по выручке за четвертый квартал оказался ниже ожиданий рынков. В результате на предварительных торгах акции Amazon подешевели на 6,75%.

По данным Forbes, состояние Безоса на этом фоне сократилось до 103,9 миллиарда долларов со 111 миллиардов, и теперь первое место в списке богатейших людей занимает Гейтс со 105,7 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.