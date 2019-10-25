МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит содержание договоров сервиса по бронированию отелей Booking.com с гостиницами, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах конференции "Антимонопольное регулирование в России".

"Опора России" в феврале направила письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорю Артемьеву в связи с обеспокоенностью состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей, где просит провести проверку в отношении сервиса Booking.com. Согласно письму, агрегатор Booking.com, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, якобы навязывает невыгодные условия сотрудничества своим партнерам за счет доминирующего положения. В пресс-службе ФАС РИА Новости сообщали, что документ поступил в антимонопольное ведомство и будет рассмотрен в установленные законом сроки.

"Если договор Booking связывает их (гостиницы — ред.) тем, что они должны более высокую цену поддерживать, когда они могли бы с учетом падения спроса предложить потребителю более низкую — наш состав", — сказал Артемьев.

"Мы будем разбираться с их договорами", — добавил он.