МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Французская транснациональная компания LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) намерена купить ювелирную Tiffany & Co. почти за 14,5 миллиарда долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"LVMH… предложила купить ювелирную Tiffany & Co. почти за 14,5 миллиарда долларов, что может расширить ее доступ к американским потребителям люксовых товаров", — говорится в сообщении агентство.

По данным агентства, LVMH обратилась с предложением о покупке ранее в октябре. Сделка оценивается в 120 долларов за акцию, что на 22% больше стоимости акций Tiffany по состоянию на конец торгов 25 октября. Tiffany пока оценивает сделку, гарантий достижения соглашения нет, говорят источники.

По данным издания Financial Times, Tiffany намерена отказаться от сделки, поскольку считает, что потенциальный покупатель недооценивает стоимость компании.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и др. Штаб-квартира расположена в Париже.

Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.