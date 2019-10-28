МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в третьем квартале 2019 года сократила выручку на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 100,384 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

При этом розничные продажи компании в минувшем квартале повысились на 2,9% — до 97,802 миллиарда рублей. Оптовая выручка уменьшилась на 55% и составила 2,582 миллиарда рублей. Розничная выручка сети гипермаркетов "Ленты" выросла на 1,5% — до 89,661 миллиарда рублей, супермаркетов — на 21,3%, до 8,141 миллиарда рублей.

В январе-сентябре "Лента" увеличила розничную выручку на 5,7% в годовом выражении — до 292,658 миллиарда рублей, общие продажи — на 1,9%, до 299,565 миллиарда. Выручка гипермаркетов сети повысилась на 3,5% — до 267,447 миллиарда рублей, супермаркетов — на 37,1%, до 25,211 миллиарда. Оптовая выручка за девять месяцев снизилась на 59,9% — до 6,907 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) в июле-сентябре сократились на 0,5%. Средний чек за этот период повысился на 1,5%, покупательский трафик уменьшился на 2%. В январе-сентябре текущего года сопоставимые продажи компании повысились на 1,7%, средний чек — на 1%, трафик — на 0,7%.

В третьем квартале ритейлер открыл один гипермаркет, при этом один гипермаркет и три супермаркета было закрыто. Общее количество магазинов на 30 сентября составило 375 (246 гипермаркетов и 129 супермаркетов). Общая торговая площадь в январе-сентябре увеличилась на 4,3% по сравнению с показателем на конец сентября прошлого года — до 1,472 миллиона квадратных метров.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец сентября компания управляла 375 магазинами в России: 246 гипермаркетами и 129 супермаркетами. Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова владеет 77,99% в капитале компании.