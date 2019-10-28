МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой берег", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Создать игорную зону "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта республики Крым площадью 146,85 тысячи квадратных метров", — говорится в распоряжении.

Ранее в минфине Крыма сообщили РИА Новости, что регион подготовил документацию для создания игорной зоны "Золотой берег", под нее планируется выделить около 15 гектаров в районе поселка Кацивели под Ялтой.