МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Toyota отзывает в России 1153 автомобиля Land Cruiser Prado с дизельным двигателем из-за возможных проблем с топливной трубкой, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 12 марта по 18 апреля 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств с дизельным двигателем (модель GD) является существующая вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии под воздействием вибрации возможно ослабление затяжки трубки. Это может привести к утечке топлива и остановке двигателя, что повышает риск возникновения аварийной ситуации", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.

Специалисты проверят автомобили и, при необходимости, заменят топливные трубки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.