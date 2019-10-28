МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам января-сентября 2019 года увеличилась на 1,3% в годовом выражении — до 854 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,82 доллара против 1,78 доллара в аналогичном периоде 2018 года. Выручка компании выросла в годовом выражении на 3,8%, до 4,124 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании увеличилась в 1,4 раза и составила 351 миллион долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,75 доллара против 0,53 доллара годом ранее. Выручка по итогам квартала увеличилась на 6% и составила 1,458 миллиарда долларов.

Рост общесистемных продаж в третьем квартале для бренда Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) ускорился до 15,6% с 7,9% год назад, Burger King — до 10,7% с 7,8%, для Tim Hortons снижение составило 0,1% против роста в 2,8% годом ранее. Число ресторанов Tim Hortons за год выросло на 1,7%, до 4 887, Burger King — на 5,8%, до 18 232, PLK — на 5,6%, до 3 192 заведений.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Третий по величине оператор сети быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 26 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.