АНТАЛИЯ (Турция), 29 окт — ПРАЙМ. Туроператор "Интурист" не располагает информацией от официальных инвесторов о покупке компании и продолжает работать в плановом режиме, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.

Накануне Forbes написал со ссылкой на источники, что владелец Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, ведут переговоры о совместной покупке 100% "Интуриста". Это уже не первое подобное сообщение после банкротства материнской компании российского туроператора — британской Thomas Cook. Так, в начале октября в СМИ проходила информация об интересе китайского инвестфонда Fosun.

"У нас пока нет официальной информации от инвесторов. Но этим занимаются коллеги в Великобритании, а мы заботимся о том, чтобы туристы улетали на отдых и благополучно возвращались", — сказал собеседник агентства.

"Пока компания "Интурист" работает в плановом режиме. Мы не являемся стороной переговоров покупки "Интуриста", наша задача — обеспечивать отдых туристов. С чем мы успешно справляемся", — заверил топ-менеджер туроператора.