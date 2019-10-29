МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, выдвигавшемуся в президенты России в 2018 году, взыскав 1,066 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей", — огласил решение судья Рустам Бирюков.

Акционеры совхоза Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова требовали взыскать около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Эта сделка в 2018 году была признана незаконной арбитражными судами трех инстанций, а также Верховным судом России. Упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент".

При этом иск к Грудинину арбитражи двух инстанций изначально полностью отклонили, и только 9 октября 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент".

К спору в качестве соистца присоединилась и бывшая супруга Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц – их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины и работник совхоза Александр Федоров. По просьбе Грудининой 10 октября суд заблокировал операции с акциями совхоза, принадлежащими Павлу Грудинину, их трем детям, а также работнику совхоза Александру Федорову.