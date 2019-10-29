КИЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. "Украинские железные дороги", Европейский банк реконструкции и развития и министерство инфраструктуры Украины подписали меморандум о сотрудничестве для проведения IPO компании, сообщил во вторник министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Подписан меморандум о взаимопонимании между министерством инфраструктуры Украины, АО "Укрзализныця" и ЕБРР, который предусматривает сотрудничество сторон с целью подготовки IPO АО "Укрзализныця", — цитирует Криклия пресс-служба министерства.

Криклий, председатель правления "Украинских железных дорог" Евгений Кравцов и исполнительный директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали меморандум в рамках инвестиционного форума в Мариуполе в присутствии вице-президента ЕБРР Алана Пиу.

"Подготовка первичного размещения акций "Укрзализныци" является важным сигналом для мирового сообщества о готовности Украины к реформе государственной компании-монополиста. АО "Укрзализныця" является первой украинской государственной компанией, которая планирует выйти на зарубежный фондовый рынок и тем самым повышает инвестиционный имидж страны", — цитирует Криклия пресс-служба.

По словам председателя правления "Украинских железных дорог", подготовка и проведение IPO ориентировочно продлится от одного года до трех лет, в зависимости от скорости принятия и имплементации решений в сфере законодательной базы для транзакции.

"Длительность процесса связана с тем, что биржи выдвигают достаточно жесткие критерии листинга, а компания должна быть полностью готова к переходу в публичный режим и отвечать всем требованиям к прозрачности и понятности ведения бизнеса", — цитирует Кравцова пресс-служба компании.