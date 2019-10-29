МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за третий квартал выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3412 единиц, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

"Общая картина по рынку практически не изменилась. Чувствуется, что мы замедляемся. Ощущения похожи на приближение к перекрестку с желтым сигналом светофора. Двигаться быстро мы уже не можем. Однако останавливаться тоже еще рано", — отметил председатель комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов, слова которого приводятся в сообщении.

Он ожидает, что экономические стимулы заработают, сниженная ставка рефинансирования даст положительный эффект и вскоре ситуация в угольной отрасли начнет выправляться.

Согласно данным АЕБ, продажи экскаваторов-погрузчиков за третий квартал выросли на 59% — до 987 штук, гусеничных экскаваторов — на 9%, до 1110 штук, погрузчиков с бортовым поворотом — на 11%, до 304 штук. При этом продажи колесных погрузчиков сократились на 20%, до 267 штук, гусеничных тракторов — на 10%, до 275 штук.

Продажи колесных экскаваторов выросли в отчетном периоде на 51%, до 207 единиц. Продажи самоходных грейдеров — сократились на 24%, до 168 единиц, сочлененных самосвалов — на 2%, до 54 штук, самосвалов с жесткой рамой — на 41%, до 40 штук.