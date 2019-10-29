МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" разработал концепцию так называемых "суперсторов", в которые будут трансформированы гипермаркеты ритейлера, сообщил президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

"Большие коробки" тянули наши LfL-показатели вниз, тогда как меньшие форматы демонстрировали улучшение показателей. Это результат того, что "Магнит" всегда фокусировался на форматах шаговой доступности, не уделяя достаточного внимания "большим коробкам", — сказал Дюннинг в ходе телефонной конференции.

Ритейлер планирует трансформировать большие магазины площадью 2,5-3 тысячи квадратных метров, которые открыты в городах, в "суперсторы". "У нас есть отдельная команда, которая занимается трансформацией этого формата", — отметил руководитель "Магнита".

С точки зрения ассортимента, акцент в суперсторах будет сделан на продовольственных категориях "фрэш" и "ультра-фрэш", тогда как ассортимент непродовольственных товаров будет сокращен. Обновленное ценностное предложение для супермаркетов тестируется в одном из магазинов Москвы, а новый суперстор откроется в Краснодаре в ноябре.

Бывший гендиректор "Магнита" Ольга Наумова в сентябре прошлого года, выступая на Дне инвестора компании, заявила, что "Магнит" не планирует развивать формат гипермаркетов — они стали считаться большими супермаркетами. Предполагалось, что в таких магазинах будет представлен дополнительный сервис и предложения.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец сентября 2019 года находилось 20 497 магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).