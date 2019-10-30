МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Airbus Group в январе-сентябре 2019 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,186 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 2,81 евро против 1,88 евро годом ранее. Выручка за девять месяцев увеличилась на 14% — до 46,17 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 3% — до 989 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 1,27 евро против 1,23 евро в третьем квартале 2018 года. Квартальная выручка уменьшилась на 1% в годовом выражении — до 15,3 миллиарда евро.

Компания за девять месяцев поставила покупателям 571 самолет, увеличив показатель прошлого года на 13%. С 18 октября 2019 года торговое представительство США установило пошлины на импорт коммерческих самолетов Airbus в Соединенные Штаты. Несмотря на это, по итогам года компания прогнозирует количество поставок в пределах 860 штук, отмечается в релизе.

За январь-сентябрь компания получила заказы на 127 самолетов. Годом ранее этот показатель составлял 256 самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 сентября составляло почти 136 тысяч.