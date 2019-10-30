МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в третьем квартале 2019 года сократилась на 30% в годовом выражении и составила 345,7 миллиарда вон (296,5 миллиона долларов), следует из отчетности компании.

Операционная прибыль увеличилась в годовом выражении на 4% и составила 781,4 миллиарда вон (670,3 миллиона долларов).

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,9%, достигнув 15,7 триллиона вон (13,5 миллиарда долларов), следует из сообщения.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.