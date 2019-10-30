МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann в январе-сентябре 2019 года составил 56,1 миллиона евро, увеличившись в годовом выражении в 1,5 раза, следует из сообщения компании.

Чистый убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,83 евро против 0,56 евро годом ранее. При этом выручка финской компании сократилась на 5%, достигнув 674,8 миллиона евро.

За третий квартал чистый убыток компании вырос в годовом выражении на 32%, до 18,2 миллиона евро. В пересчете на акцию он составил 0,27 евро против убытка в 0,21 евро годом ранее. Квартальная выручка достигла 225,3 миллиона евро, что на 3% ниже показателя годом ранее.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии.