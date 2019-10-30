ГОРКИ, 30 окт — ПРАЙМ. Налоговый режим для самозанятых, который сейчас применяется в четырех субъектах РФ в рамках пилотного проекта, вскоре планируется распространить на другие регионы, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Члены правительства на заседании в среду рассматривают законопроект, который предоставит самозанятым гражданам возможность участвовать в закупках наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Медведев отметил, что главная цель предлагаемых поправок — стимулировать самозанятых граждан к легализации доходов.

"Для этого, напомню, мы ввели специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход в рамках эксперимента в четырех территориях: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — заявил Медведев на заседании кабмина в среду.

В настоящее время самозанятые имеют право участвовать в закупках на общих основаниях. При этом для представителей МСП законодательство предусматривает ряд льгот: обязательная квота закупок у субъектов МСП, сокращенный срок оплаты за поставленный товар, оказанную работу, выполненную услугу, а также участие в программах партнерства и развития. Предлагаемый законопроект предусматривает применение положений закона, касающихся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, в течение срока проведения эксперимента и в отношении "самозанятых" граждан.

Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.