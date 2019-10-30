МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) по итогам первых девяти месяцев 2019 года составил 5,977 миллиарда долларов, что в 3,9 раза ниже, чем годом ранее, говорится в отчетности концерна.

Разводненный убыток на акцию составил 0,69 доллара против прибыли в 2,69 доллара год назад. Выручка за период уменьшилась на 2%, до 68,976 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистый убыток сократился в 2,4 раза в годовом выражении, до 9,465 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,08 доллара против прибыли 2,62 доллара годом ранее. Выручка снизилась на 0,1% в годовом выражении, до 23,36 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 28,9 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию по итогам года будет находиться в диапазоне от 0,55 до 0,65 доллара.

"Наши результаты отражают очередной квартал прогресса в преобразовании GE. Мы воодушевлены высокими показателями заказов, органическим ростом, увеличением маржи и положительной динамикой денежного потока в условиях неопределенности в мировой экономике", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Лоуренса Кальпа (H. Lawrence Culp, Jr.).

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.