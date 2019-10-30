МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-сентябре 2019 года увеличился на 4,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,192 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В сентябре показатель увеличился в годовом выражении на 3,9%, составив 150,1 миллиарда рублей, а по сравнению с августом он вырос на 5,3%. Для сравнения, в сентябре 2018 года рост оборота в годовом исчислении составлял 4,3%.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий общественного питания в России в 2018 году увеличился на 4,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом — до 1,528 триллиона рублей.