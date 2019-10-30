МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в сентябре 2019 года снизилась до 9,68% с 9,91% в августе, следует из сообщения ЦБ.

Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до уровня в 10,53%, в июне — до 10,29%, в июле ставка опустилась до 10,24%, а в августе — пробила круглую отметку в 10%, впервые с января.

"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, составила 9,68% и практически вернулась к уровню начала года", — говорится в сообщении.

Как отмечается там же, в сентябре сохранилась и тенденция к росту объемов кредитования: банки предоставили 107 тысяч ИЖК на общую сумму 239,2 миллиарда рублей, что на 1,3% больше денежного объема ИЖК, выданных в августе.

Задолженность по ИЖК на 1 октября составила 7,4 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 107 миллиардов рублей. При этом доля просроченной задолженности осталась на прежнем уровне – 1%.