МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI), приходящаяся на владельцев головной компании, по итогам 9 месяцев 2019 года сократилась на 5% — до 316,1 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль уменьшилась в годовом выражении на 7,6% — до 440,6 миллиарда иен (4,05 миллиарда долларов). Выручка сократилась на 2,5% — до 1,633 триллиона иен (около 15 миллиарда долларов).

Чистая прибыль в третьем квартале составила 89,7 миллиарда иен (824,1 миллиона долларов), что на 23,1% ниже показателя годичной давности. Операционная прибыль уменьшилась на 26% — до 129,3 миллиарда иен (1,19 миллиарда долларов), выручка — на 4,2%, до 575,2 миллиарда иен (5,3 миллиарда долларов).

Japan Tobacco сообщила также, что за прошлый квартал сократила общий объем отгрузок в России на 8,9% в годовом выражении. Рыночная доля компании в РФ выросла при этом на 4,9 процентного пункта — до 39,1%.

Japan Tobacco International — международный производитель табачной продукции, входит в группу Japan Tobacco. JTI была образована в 1999 году после приобретения Japan Tobacco бизнеса американской R.J. Reynolds за пределами США. Штаб-квартира JTI находится в Женеве. Среди брендов в портфеле компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".