МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России за девять месяцев 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% — до 1,96 триллиона рублей, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ", ссылаясь на статистику ЦБ.

Всего в России в январе-сентябре выдано 889,4 тысячи кредитов, что на 14% меньше, чем за девять месяцев 2018 года.

"Снижение объемов выдачи вызвано сокращением объемов кредитов, выдаваемых на рефинансирование: за девять месяцев 2019 года, по оценкам "Дом.РФ" и FRG, на эти цели выдано 44 тысячи кредитов на 98 миллиардов рублей (около 5% всей выдачи), в прошлом году – 133 тысяч кредитов на 266 миллиардов рублей (13% выдачи)", — говорится в сообщении компании.

При этом объем выдачи новых ипотечных кредитов за девять месяцев вырос на 3% — до 1,86 триллиона рублей, хотя количество таких кредитов и сократилось на 6% — до 845 тысяч.

Как отмечается в сообщении, ставки по фактически выданным в сентябре кредитам на новостройки снизились до 9,12%, еще в апреле они были на 1 процентный пункт выше (10,13%). По кредитам на вторичное жилье ставки опустились до 9,97%, по итогам апреля они находились на уровне 10,76%.

"Снижение ключевой ставки уже учтено в ставках предложения ведущих банков: основные ипотечные кредиторы уже предлагают ипотеку по ставкам около 9% (банк "Дом.РФ – от 8,3%). В то же время, по итогам года ожидается снижение инфляции ниже целевого уровня Банка России в 4%. Это означает, что потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: уровень ипотечных ставок опустится до 8,5-8,7% уже в 2020 году", — отметила пресс-служба компании.

В целом, по данным ЦБ, ипотечный портфель за год вырос на 19% и достиг на 1 октября 8 триллионов рублей С начала 2019 года портфель увеличился на 12%, что на 2% больше прироста за девять месяцев 2018 года, добавляется в сообщении "Дом.РФ".