МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", начнет выдавать посылки от AliExpress в своих магазинах, говорится в сообщениях X5 и китайской торговой онлайн-площадки.

Получить заказ от интернет-площадки можно будет в постаматах, в пунктах выдачи заказов, а также на кассах в магазинах X5 Retail Group. "Заказы на кассе хранятся в специальных онлайн-сейфах у кассиров", — уточнили в пресс-службе AliExpress.

Доставка покупок до торговых точек группы будет обеспечиваться силами 5Post с использованием сортировочных центров подразделения и попутной логистики. Ежедневно в магазинах Х5 уже выдается около 20 тысяч посылок, в том числе от крупнейших российских интернет-магазинов и маркетплейсов. С начала года в магазинах X5 было выдано 2 миллиона заказов, сообщили в пресс-службе ритейлера.

AliExpress Россия – совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.