МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг Global Ports Investments Plc до "Ba2" с "Ba3", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Рейтинг вероятности дефолта компании был повышен до "Ba2-PD" с "Ba3-PD".

"Рейтинговое действие отражает продолжающееся укрепление финансового профиля Global Ports, что поддерживается намерением компании снизить соотношения чистого долга к EBITDA до 1.5х-2.0х", — объясняет свое рейтинговое действие агентство.

Агентство отмечает, что показатели компании превзошли ожидания Moody's: так, соотношение скорректированного чистого долга к EBITDA в 2018 году достигло 3.5х, а за двенадцать месяцев по состоянию на конец июня 2019 года — 3.3х, тогда как в 2017 году показатель составлял 4.6х. Аналитики Moody's прогнозируют, что показатель в 2019-2020 годах продолжит снижение до 3.0х.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке).