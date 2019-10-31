МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минтрансу РФ отменить приказ об обязательном переводе российских вагонов на подшипники кассетного типа с 2021 года, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

Ранее решение о переходе с 2021 года российского парка грузовых вагонов на подшипники кассетного типа с роликовых было утверждено на уровне Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и закреплено приказом Минтранса РФ.

"Принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года", — сообщил Джус в четверг.